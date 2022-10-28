SpaceX запустила ракету с 53 спутниками сети Starlink

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink.

Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция ведется на сайте компании.

Старт с площадки на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) состоялся в 18:14 по местному времени (05:14 бакинское время). На низкую околоземную орбиту будут выведены 53 микроспутника.

Первая ступень носителя ранее использовалась в семи запусках. Сотрудники SpaceX намерены вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Тихом океане. Эта технология позволяет компании снижать стоимость очередных запусков.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 Гбит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,1 тыс. спутников Starlink.