SpaceX запустила ракету-носитель с коммерческими спутниками

Американская компания SpaceX осуществила во вторник запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая выведет на орбиту 114 коммерческих аппаратов.

Американская компания SpaceX осуществила во вторник запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая выведет на орбиту 114 коммерческих аппаратов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция запуска велась на сайте компании.

Запуск ракеты в рамках миссии Transporter-6 состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 09:56 по местному времени (18:56, бакинское время). Falcon 9 доставит на околоземную орбиту 114 микроспутников и других аппаратов, их развертывание начнется примерно через час после запуска.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась в 14 запусках. Сотрудники SpaceX намерены вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на площадку, расположенную на космодроме. Эта технология позволяет компании снижать стоимость очередных запусков.