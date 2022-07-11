О нас

SpaceX запустила ракету-носитель с 46 спутниками Starlink

SpaceX запустила ракету-носитель с 46 спутниками Starlink Компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink.
ИКТ
11 июля 2022 г. 08:16
SpaceX запустила ракету-носитель с 46 спутниками Starlink

Компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция ведется на сайте компании.

Старт с площадки на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) состоялся в 18:39 по местному времени (05:39, бакинское время). На низкую околоземную орбиту будут выведены 46 микроспутников.

Первая ступень носителя ранее использовалась в пяти запусках. Сотрудники SpaceX намерены вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Эта технология позволяет компании снижать стоимость очередных запусков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "SpaceX" daha 46 "Starlink" peykini kosmosa göndərir

Другие новости из категории

Паломники в Мекке использовали более 3 петабайт данных во время хаджа
Паломники в Мекке использовали более 3 петабайт данных во время хаджа
10 июля 2022 г. 10:28
Instagram и Facebook могут запретить в Европе уже этим летом
Instagram и Facebook могут запретить в Европе уже этим летом
10 июля 2022 г. 05:13
Афган Джалилов: Азерпочт продолжит процесс оптимизации
Афган Джалилов: "Азерпочт" продолжит процесс оптимизации
8 июля 2022 г. 15:28
Сделка Маска по покупке Twitter находится под серьезной угрозой
Сделка Маска по покупке Twitter находится под серьезной угрозой
8 июля 2022 г. 04:13
В ЕС одобрили законы, которые положат конец дуополии Apple и Google
В ЕС одобрили законы, которые положат конец дуополии Apple и Google
7 июля 2022 г. 21:53
Национальный почтовый оператор Азербайджана повысит зарплаты сотрудников
Национальный почтовый оператор Азербайджана повысит зарплаты сотрудников
7 июля 2022 г. 17:34
ООО Азерпочт вышло на прибыль
ООО "Азерпочт" вышло на прибыль
7 июля 2022 г. 17:28
В Азербайджане отменяются некоторые интернет-тарифы
В Азербайджане отменяются некоторые интернет-тарифы
6 июля 2022 г. 19:34
Замминистра: Существуют серьезные угрозы Азербайджану в киберпространстве
Замминистра: Существуют серьезные угрозы Азербайджану в киберпространстве
4 июля 2022 г. 14:13
Управление Минобразования закупает техническую поддержку на 3 млн манатов
Управление Минобразования закупает техническую поддержку на 3 млн манатов
4 июля 2022 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi