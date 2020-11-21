SpaceX запустила метеорологический спутник нового поколения

Американская компания SpaceX в субботу осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с метеорологическим спутником Sentinel-6 нового поколения.

Американская компания SpaceX в субботу осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с метеорологическим спутником Sentinel-6 нового поколения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция ведется на сайте компании.

Ракета стартовала с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 09:17 по времени западного побережья (21:17 бакинское время).

Специалистам SpaceX удалось вернуть на Землю первую ступень носителя. Она опустилась рядом с пусковым столом на базе Ванденберг через 8 минут после старта. Многократное использование ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость запусков аппаратов на орбиту.