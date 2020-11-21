О нас
Report Georgia
Аудио новости

SpaceX запустила метеорологический спутник нового поколения

SpaceX запустила метеорологический спутник нового поколения Американская компания SpaceX в субботу осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с метеорологическим спутником Sentinel-6 нового поколения.
ИКТ
21 ноября 2020 г. 21:46
SpaceX запустила метеорологический спутник нового поколения

Американская компания SpaceX в субботу осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с метеорологическим спутником Sentinel-6 нового поколения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция ведется на сайте компании.

Ракета стартовала с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 09:17 по времени западного побережья (21:17 бакинское время).

Специалистам SpaceX удалось вернуть на Землю первую ступень носителя. Она опустилась рядом с пусковым столом на базе Ванденберг через 8 минут после старта. Многократное использование ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость запусков аппаратов на орбиту.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

АБР поддержит развитие стартап-экосистемы в Азербайджане
АБР поддержит развитие стартап-экосистемы в Азербайджане
20 ноября 2020 г. 12:29
Apple снижает комиссию для некоторых разработчиков приложений до 15%
Apple снижает комиссию для некоторых разработчиков приложений до 15%
18 ноября 2020 г. 18:59
Visa подготовит Азербайджан к цифровой эмиссии
Visa подготовит Азербайджан к цифровой эмиссии
18 ноября 2020 г. 14:30
В чем главные отличия iPhone 12 Pro Max от iPhone 11 Pro Max?
В чем главные отличия iPhone 12 Pro Max от iPhone 11 Pro Max?
18 ноября 2020 г. 14:02
Канал TRT World начал вещание через Azerspace-1
Канал TRT World начал вещание через Azerspace-1
18 ноября 2020 г. 12:53
Amazon начала доставлять лекарства по рецепту на дом
Amazon начала доставлять лекарства по рецепту на дом
18 ноября 2020 г. 04:34
Названы главные признаки взлома смартфона на базе Android
Названы главные признаки взлома смартфона на базе Android
18 ноября 2020 г. 00:23
В Twitter появится функция исчезновения сообщений через 24 часа
В Twitter появится функция исчезновения сообщений через 24 часа
17 ноября 2020 г. 18:46
Huawei объявил о продаже бренда смартфонов Honor
Huawei объявил о продаже бренда смартфонов Honor
17 ноября 2020 г. 06:17
Apple признала проблемы с iPhone 12
Apple признала проблемы с iPhone 12
16 ноября 2020 г. 21:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi