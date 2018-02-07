SpaceX запустила к Марсу ракету Falcon Heavy - ВИДЕО

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Американская компания SpaceX произвела во вторник первый запуск своей новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

Как передает Report, прямая трансляция с пусковой площадки на мысе Канаверал шла на сайте компании.

На борту Falcon Heavy находился полезный груз — автомобиль Tesla Roadster красного цвета из личной коллекции Илона Маска, основателя и владельца SpaceX. За рулем машины — манекен Starman в скафандре SpaceX.

Ракета оснащена 27 двигателями и тремя разгонными блоками. Сразу после старта от Falcon Heavy отделились два блока. Они приземлились на Землю, их используют для последующих запусков. Третий блок вывел «Теслу» на гелиоцентрическую орбиту вокруг Солнца. Эта орбита обычно используется для путешествий к Марсу. После этого третий блок тоже вернулся на Землю. «Тесла» продолжает движение по орбите самостоятельно.