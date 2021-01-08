SpaceX запустила Falcon 9 с турецким спутником связи

этот спутник станет четвертым турецким аппаратом на орбите

Американская компания SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", этот спутник станет четвертым турецким аппаратом на орбите.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 21:13 (06:13 по бакинскому времени), сообщается на сайте SpaceX . Аппарат предназначен для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета. Спутник охватит вещанием Турцию, страны Европы, север Африки и страны Ближнего Востока.

В 2021 году SpaceX также планирует вывести на орбиту спутник Turksat-5B. Как и Turksat-5A, он относится к спутникам связи пятого поколения. Оба аппарата оснащены 42-мя транспондерами Ku-диапазона, которые могут передавать сигналы на Землю, обеспечивая скорость широкополосного доступа до 50 Гбит/с. Через 8 минут 28 секунд после запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется уже в четвертый раз, должна совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу Just Read the Instructions в Атлантике в 673 км от космодрома.

Кроме того, специальные спасательные суда SpaceX попытаются поймать в надводные сети или выловить из воды две створки головного обтекателя ракеты, которые после отделения от нее будут спускаться на парашютах.



