SpaceX запустила Falcon 9 с египетским спутником

Американская корпорация SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с египетским спутником связи Nilesat 301 на борту.

Американская корпорация SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с египетским спутником связи Nilesat 301 на борту.

Как передает Report, трансляция велась на сайте компании.

Старт был дан в 17:04 по времени Восточного побережья США (01:04 - бакинское время) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).

Приблизительно через полчаса после запуска компания-разработчик подтвердила успешный вывод спутника на орбиту. При этом отделившаяся первая ступень ракеты приземлилась на платформу-дрон Just Read the Instructions droneship в 650 км от космодрома во Флориде.