О нас

SpaceX запустила Falcon 9 с египетским спутником

SpaceX запустила Falcon 9 с египетским спутником Американская корпорация SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с египетским спутником связи Nilesat 301 на борту.
ИКТ
9 июня 2022 г. 03:44
SpaceX запустила Falcon 9 с египетским спутником

Американская корпорация SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с египетским спутником связи Nilesat 301 на борту.

Как передает Report, трансляция велась на сайте компании.

Старт был дан в 17:04 по времени Восточного побережья США (01:04 - бакинское время) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).

Приблизительно через полчаса после запуска компания-разработчик подтвердила успешный вывод спутника на орбиту. При этом отделившаяся первая ступень ракеты приземлилась на платформу-дрон Just Read the Instructions droneship в 650 км от космодрома во Флориде.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
ФотоВ Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
8 июня 2022 г. 13:04
Reuters подготовил репортаж об азербайджанской Швейцарии Шуше
Reuters подготовил репортаж об "азербайджанской Швейцарии" Шуше
7 июня 2022 г. 12:31
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
7 июня 2022 г. 12:10
Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
ФотоХикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
7 июня 2022 г. 00:28
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
6 июня 2022 г. 18:11
В ходе совместной операции СГБ и ГПС задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков
В ходе совместной операции СГБ и ГПС задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков
6 июня 2022 г. 17:39
Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости
Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости
6 июня 2022 г. 17:24
Фатих Донмез: Мы стали на шаг ближе к добыче газа на Черном море
Фатих Донмез: Мы стали на шаг ближе к добыче газа на Черном море
6 июня 2022 г. 15:51
Какие дороги в Баку закрыты из-за Формулы 1?
Какие дороги в Баку закрыты из-за "Формулы 1"?
6 июня 2022 г. 13:42
Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
4 июня 2022 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi