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SpaceX заключила контракт с Космическими силами США для предоставления связи

SpaceX заключила контракт с Космическими силами США для предоставления связи Американская компания SpaceX, возглавляемая предпринимателем Илоном Маском, заключила первый контракт с Космическими силами США на предоставление спутниковой связи военным с помощью своей системы Starshield.
ИКТ
28 сентября 2023 г. 05:16
SpaceX заключила контракт с Космическими силами США для предоставления связи

Американская компания SpaceX, возглавляемая предпринимателем Илоном Маском, заключила первый контракт с Космическими силами США на предоставление спутниковой связи военным с помощью своей системы Starshield.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, SpaceX конкурирует за получение контрактов от Космических сил США еще с 15 компаниями, в том числе с Viasat. Соглашение между SpaceX с американскими военными было подписано 1 сентября, оно рассчитано на год, максимальные расходы по контракту ограничены $70 млн.

В сентябре Маск сообщал, что SpaceX создает сеть Starshield, которая идентична Starlink, однако уступает ей в масштабах и будет находиться под контролем правительства США.

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