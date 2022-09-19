SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink

Американская компания SpaceX вывела на околоземную орбиту очередные 54 небольших спутника для своей интернет-сети Starlink.

Американская компания SpaceX вывела на околоземную орбиту очередные 54 небольших спутника для своей интернет-сети Starlink.

Как передает Report, об этом компания заявила на своей странице в Twitter.

Запуск ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 20:18 по местному времени (04:18, бакинское время, понедельник - ред.). "Развертывание 54 спутников Starlink подтверждено через 16 минут после запуска ", - говорится в сообщении.

SpaceX уже вывела в космос с мая 2019 года более 3 тыс. спутников. В настоящее время сеть Starlink доступна пользователям в Северной Америке, Европе и Австралии.

Компания заверяет, что Starlink сможет обеспечить доступ в интернет в любой части планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов.