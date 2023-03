Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила очередной запуск ракеты Falcon 9. На этот раз вывела на орбиту еще 51 спутник системы Starlink.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом компания сообщила на своем Twitter-аккаунте.

Ракета Falcon 9 стартовала с калифорнийской базы Космических сил Ванденберг.