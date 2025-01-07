SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник по московскому времени успешно вывела на орбиту партию из 24 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник по московскому времени успешно вывела на орбиту партию из 24 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report , об этом компания-разработчик SpaceX сообщила в соцсети Х.

"Вывод 24 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 15:43 по времени Восточного побережья США (в 00:43 по бакинскому времени). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 17-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике.