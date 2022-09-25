О нас

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье утром по бакинскому времени вывела на орбиту очередную партию из 52 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.
ИКТ
25 сентября 2022 г. 08:40
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье утром по бакинскому времени вывела на орбиту очередную партию из 52 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод на орбиту 52 спутников Starlink подтвержден", - говорится в заявлении.

Запуск был осуществлен в субботу в 19:32 по времени Восточного побережья США (в воскресенье 02:32 по бакинскому) с 40-го стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Он стал 62-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

SpaceX запустила уже более 3,3 тыс. интернет-спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше трех тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Тем временем, первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике, которая находилась примерно в 600 км от космодрома.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
20 сентября 2022 г. 09:54
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
20 сентября 2022 г. 12:32
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
20 сентября 2022 г. 16:00
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
20 сентября 2022 г. 22:23
При крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
ФотоПри крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
21 сентября 2022 г. 19:48
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
22 сентября 2022 г. 00:48
В Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
ФотоВ Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
23 сентября 2022 г. 10:29
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
23 сентября 2022 г. 22:58
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
24 сентября 2022 г. 11:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi