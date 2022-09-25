SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье утром по бакинскому времени вывела на орбиту очередную партию из 52 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье утром по бакинскому времени вывела на орбиту очередную партию из 52 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод на орбиту 52 спутников Starlink подтвержден", - говорится в заявлении.

Запуск был осуществлен в субботу в 19:32 по времени Восточного побережья США (в воскресенье 02:32 по бакинскому) с 40-го стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Он стал 62-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

SpaceX запустила уже более 3,3 тыс. интернет-спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше трех тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Тем временем, первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике, которая находилась примерно в 600 км от космодрома.