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SpaceX вывела на орбиту 15-ю с начала года партию интернет-спутников Starlink

SpaceX вывела на орбиту 15-ю с начала года партию интернет-спутников Starlink Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
ИКТ
11 мая 2023 г. 02:53
SpaceX вывела на орбиту 15-ю с начала года партию интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 51 спутника Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 13:09 по времени Тихоокеанского побережья США (в 00:09 в четверг по бакинскому времени).

Он стал 84-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 15-м с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже около 4,4 тысячи таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

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