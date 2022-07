SpaceX выведет на орбиту новую партию спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг стартует на орбиту с очередной партией из 46 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг стартует на орбиту с очередной партией из 46 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск планируется осуществить с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 10:39 по времени Тихоокеанского побережья США (21:39 по бакинскому времени).

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя, которая будет использована в четвертый раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу - дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

Это будет уже 53-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

За всё время SpaceX запустила уже более 2,9 тыс. интернет-спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 2,6 тыс. аппаратов остается на орбите в рабочем состоянии.