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SpaceX впервые осуществила контролируемое возвращение ракеты Super Heavy

SpaceX впервые осуществила контролируемое возвращение ракеты Super Heavy Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, успешно завершила пятый испытательный старт ракеты-носителя Super Heavy с космическим кораблем Starship.
ИКТ
13 октября 2024 г. 18:13
SpaceX впервые осуществила контролируемое возвращение ракеты Super Heavy

Компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, успешно завершила пятый испытательный старт ракеты-носителя Super Heavy с космическим кораблем Starship.

Как передает Report, трансляция велась на странице компании в соцсети X.

В ходе полета, который продлился чуть более часа, корабль поднялся на высоту 212 км и приводнился в Индийском океане в строго обозначенный квадрат. После приводнения была видна яркая вспышка, однако ведущие трансляции не комментировали ее причину.

SpaceX также впервые удалось осуществить контролируемое возвращение на Землю ракеты-носителя Super Heavy. Спустя около восьми минут ракета спустилась с высоты более 100 км и осуществила мягкую посадку на специальную платформу Mechazilla, установленную на площадке космодрома в Бока-Чика (штат Техас).

Пуск смотрели в прямом эфире порядка 4 млн человек.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким космическим объектам.

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