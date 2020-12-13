SpaceX сообщила о выводе на орбиту американского спутника

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с ретрансляционным спутником SXM-7.

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с ретрансляционным спутником SXM-7.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cтарт состоялся в 12:30 по времени восточного побережья США (21:30 - бакинское время) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Трансляция велась на сайте компании. Пуск планировался на пятницу и был отложен из-за сильного ветра.

"Развертывание SXM-7 подтверждено", - написали представители SpaceX в Twitter .

Спутник SXM-7, изготовленный компанией Maxar Technologies для радиовещательной компании SiriusXM с аудиторией более 34 млн человек, должен заменить находящийся на орбите XM-3 и обеспечить трансляцию радиопрограмм на территории США, Канады и Карибского бассейна. Ожидаемый срок его эксплуатации - 15 лет. Первоначально его вывод на орбиту планировался на 1 августа, но был перенесен по техническим причинам.