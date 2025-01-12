SpaceX сообщила о переносе седьмого испытательного полета Starship

Седьмой испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship перенесен на 15 января.

Седьмой испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship перенесен на 15 января.

Как передает Report , об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Теперь мы планируем на среду, 15 января, седьмой испытательный полет Starship", - говорится на странице компании в X.

Ранее запуск с площадки космодрома Бока-Чика в Техасе планировалось осуществить 13 января.

SpaceX рассчитывает в ходе седьмого испытательного запуска отправить на околоземную орбиту новое поколение прототипа со значительными улучшениями конструкции корабля. Программа тестового полета будет значительно расширена, в частности, SpaceX в ходе запуска попробует доставить 10 спутников системы связи Starlink, а также снимет часть теплоизоляционных панелей для проверки уязвимых мест в конструкции Starship.

Согласно планам компании, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю.

Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 тонн.