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SpaceX получила от NASA контракт еще на пять полетов к МКС

SpaceX получила от NASA контракт еще на пять полетов к МКС Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предоставило американской компании SpaceX, основателем которой является предприниматель Илон Маск, еще пять дополнительных миссий по транспортировке экипажей к Межд
ИКТ
1 сентября 2022 г. 08:14
SpaceX получила от NASA контракт еще на пять полетов к МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предоставило американской компании SpaceX, основателем которой является предприниматель Илон Маск, еще пять дополнительных миссий по транспортировке экипажей к Международной космической станции (МКС) в период до 2030 года, включив их в соответствующий контракт.

Как передает Report со ссылкой на NASA, общее число миссий SpaceX к МКС в данный период времени будет доведено до 14.

Стоимость контракта на эти пять миссий составляет свыше 1,4 млрд долларов США, а общая его стоимость - более 4,9 млрд долларов США.

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