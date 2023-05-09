SpaceX поддержит Международный астронавтический конгресс в Баку

Американская компания SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) поддержит 74-й Международный астронавтический конгресс в Баку.

Американская компания SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) поддержит 74-й Международный астронавтический конгресс в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам находящаяся с визитом в Баку президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.

По ее словам, проведение 50-летнего юбилея этого конгресса в Азербайджане имеет важное значение: "Это мой первый визит в Азербайджан. Я с нетерпением жду возвращения в октябре на Международный астронавтический конгресс, которому SpaceX окажет поддержку".

Отметим, что сегодня в Баку было подписано соглашение о сотрудничестве между Космическим агентством ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта и американской компанией SpaceX.