О нас

SpaceX поддержит Международный астронавтический конгресс в Баку

SpaceX поддержит Международный астронавтический конгресс в Баку Американская компания SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) поддержит 74-й Международный астронавтический конгресс в Баку.
ИКТ
9 мая 2023 г. 14:32
SpaceX поддержит Международный астронавтический конгресс в Баку

Американская компания SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) поддержит 74-й Международный астронавтический конгресс в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам находящаяся с визитом в Баку президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл.

По ее словам, проведение 50-летнего юбилея этого конгресса в Азербайджане имеет важное значение: "Это мой первый визит в Азербайджан. Я с нетерпением жду возвращения в октябре на Международный астронавтический конгресс, которому SpaceX окажет поддержку".

Отметим, что сегодня в Баку было подписано соглашение о сотрудничестве между Космическим агентством ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта и американской компанией SpaceX.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке SpaceX to support International Astronautical Congress to be held in Baku
Версия на азербайджанском языке “SpaceX” Bakıda keçiriləcək Beynəlxalq Astronavtika Konqresinə dəstək verəcək

Самое важное

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше
9 мая 2023 г. 12:28
Исполняется 78 лет со дня победы над фашизмом
Исполняется 78 лет со дня победы над фашизмом
9 мая 2023 г. 00:00
Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании по случаю 100-летия Гейдара Алиева
Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании по случаю 100-летия Гейдара Алиева
8 мая 2023 г. 22:18
Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки в Шушу
Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки в Шушу
8 мая 2023 г. 15:56
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу
8 мая 2023 г. 14:57
Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
6 мая 2023 г. 18:22
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
5 мая 2023 г. 23:46
Заложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
ФотоЗаложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
5 мая 2023 г. 23:16
Состоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО "Азеришыг"
5 мая 2023 г. 22:58
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
5 мая 2023 г. 21:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi