SpaceX планирует запустить пятую за месяц группу интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX 24 июля стартует на орбиту с очередной партией из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX 24 июля стартует на орбиту с очередной партией из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, запуск планируется осуществить со стартового комплекса 39А космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Он должен стать 54-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и пятым в нынешнем месяце.

За всё время SpaceX запустила уже 2904 интернет-спутника Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 2,6 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Напомним, что компания SpaceX побила свой годовой рекорд, совершив 32-й успешный запуск в 2022 году, что на один больше, чем в 2021-м.