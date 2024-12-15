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SpaceX планирует создать за $1,8 млрд стартовый комплекс для лунной ракеты

SpaceX планирует создать за $1,8 млрд стартовый комплекс для лунной ракеты Компания Илона Маска SpaceX готовится провести переговоры с девелоперской компанией Space Florida о строительстве стартовой площадки для запусков своих сверхтяжелых лунных ракет Starship с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
ИКТ
15 декабря 2024 г. 18:17
SpaceX планирует создать за $1,8 млрд стартовый комплекс для лунной ракеты

Компания Илона Маска SpaceX готовится провести переговоры с девелоперской компанией Space Florida о строительстве стартовой площадки для запусков своих сверхтяжелых лунных ракет Starship с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Как передает Report, об этом сообщило издание Orlando Sentinel.

По данным компании, проект под названием Project Hinton по модернизации площадки в районе старого 37-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди оценивается в $1,8 млрд. Отмечается, что запуски сверхтяжелых ракет Starship должны начаться уже в 2026 году.

В настоящее время со стартовых комплексов на космодроме на мысе Канаверал могут запускаться только ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Многоразовая ракетная система высотой свыше 120 м состоит из космического корабля Starship и носителя Super Heavy. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире.

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