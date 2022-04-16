SpaceX перенесла запуск ракеты со спутником для нужд разведки США

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 американской компании SpaceX со спутником для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США перенесен на воскресенье, 17 апреля, из-за неблагоприятного прогноза погоды.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 американской компании SpaceX со спутником для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США перенесен на воскресенье, 17 апреля, из-за неблагоприятного прогноза погоды.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба компании.

Изначально старт в рамках миссии NROL-85 со стартового комплекса базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния был запланирован на пятницу, 15 апреля, однако компании понадобились еще сутки для проверки систем ракеты. "Из-за прогнозов с сильными порывами ветра на субботу мы теперь нацелены на запуск NROL-85 не ранее воскресенья, 17 апреля", - написала компания в Twitter.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, засекречена. Параметры и описание разведывательного спутника не раскрываются.