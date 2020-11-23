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SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink

SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink Компания SpaceX перенесла запуск 16-й партии интернет-спутников Starlink.
ИКТ
23 ноября 2020 г. 08:05
SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink

Компания SpaceX перенесла запуск 16-й партии интернет-спутников Starlink.

"Отменяем сегодняшний запуск Starlink. Ракета и груз исправны; команда воспользуется дополнительным временем для анализа данных", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Как передает Report, следующий запуск может состояться 23 ноября в 21.34 по местному времени (вторник, 06.34 по бакинскому времени), но нужно будет следить за погодными условиями.

Предполагалось, что ракета-носитель Falcon 9 должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Запуск должен был состояться в 21.56 по времени Восточного побережья США (6.56 - бакинское время). SpaceX должна была вывести на орбиту 16-ю группу Starlink. В ее составе - 60 аппаратов, вместе с которыми общее число спутников связи составит около 900 штук.

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего для создания сети планируется запустить более 4 400 аппаратов.

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