SpaceX перенесла первый испытательный полет корабля Starship на орбиту

Американская компания SpaceX планирует осуществить запуск на орбиту прототипа космического корабля Starship 20 апреля.
Как передает Report со ссылкой на сайт компании, окно запуска, который планируется осуществить со стартовой площадки в Бока-Чика (штат Техас), откроется в 08:28 по местному времени (17:28 - бакинское время) и закроется в 09:30 (18:30 – бакинское время).
Первый запуск 120-метровой ракеты-носителя Super Heavy с установленным на нее кораблем Starship был запланирован на понедельник в 08:20 (17:20 – бакинское время). За 40 секунд до предполагаемого старта обратный отсчет был остановлен. Причиной было названо несрабатывание одного из нагнетательных клапанов топливной системы.
Starship - это сверхтяжелая полностью многоразовая ракета нового поколения, у которой обе ступени способны садиться на хвост. Ее главной особенностью должна стать возможность выводить на орбиту 100 тонн груза в корабле, интегрированном с верхней ступенью, а также дозаправлять этот корабль с помощью топливных танкеров из модифицированных верхних ступеней. Именно Starship должен будет доставить астронавтов на Луну по программе NASA Artemis во второй половине 2020-х годов.