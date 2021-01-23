SpaceX отложила запуск ракеты-носителя

Американская компания SpaceX в субботу из-за погодных условий отложила на сутки запуск ракеты-носителя Falcon 9 со 143 спутниками.

Американская компания SpaceX в субботу из-за погодных условий отложила на сутки запуск ракеты-носителя Falcon 9 со 143 спутниками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом было объявлено во время трансляции на сайте SpaceX.

Старт планировалось осуществить с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) после 09:40 по времени Восточного побережья США (18:40 бакинское время). Операцию отложили из-за неблагоприятных погодных условий.

По словам диспетчера трансляции, новая возможность для осуществления запуска появится после 10:00 воскресенья по времени Восточного побережья США (18:00 бакинское время).

Как сообщили в SpaceX, на борту ракеты-носителя 133 коммерческих и государственных спутника. В их числе микроспутники ("Кьюбсэт"). Кроме того, с помощью данного запуска должны быть выведены на орбиту 10 микроспутников Starlink, которые предназначены для обеспечения доступа в интернет. В компании отмечают, что это самое большое число космических аппаратов, которое когда-либо единовременно выводили на орбиту с помощью одного запуска.