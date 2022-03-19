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SpaceX отложила запуск двух пилотируемых миссий на МКС

SpaceX отложила запуск двух пилотируемых миссий на МКС Американская компания SpaceX переносит на более поздний срок два пилотируемых полета к Международной космической станции (МКС).
ИКТ
19 марта 2022 г. 06:09
SpaceX отложила запуск двух пилотируемых миссий на МКС

Американская компания SpaceX переносит на более поздний срок два пилотируемых полета к Международной космической станции (МКС).

Как передает Report, об этом сообщило Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Axiom Space и SpaceX пересматривают дату запуска Axiom Mission 1 (Ax-1) на МКС, чтобы дать командам возможность завершить последние операции с космическим кораблем", - говорится в тексте, размещенном на сайте ведомства. В свою очередь Axiom Space заявила, что полет состоится не ранее 3 апреля.

"NASA и SpaceX также вносят коррективы в сроки запуска миссии Crew-4 на МКС. По состоянию на данный момент самой ранней датой является 19 апреля", - указали в американском космическом ведомстве.

В рамках коммерческой миссии Ax-1, как ожидается, вместе с бывшим астронавтом НАСА командиром Майклом Лопесом-Алегрией на МКС отправятся предприниматель Ларри Коннор из США, канадский инвестор Марк Пэти и бизнесмен из Израиля Эйтан Стиббе. Полет будет осуществляться на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX. Предполагается, что продолжительность такого тура составит 10 дней: два дня полета и восемь дней отдыха на станции.

В свою очередь в экипаж миссии Crew-4 вошли американка Джессика Уоткинс вместе с коллегами по НАСА Челлом Линдгреном и Бобом Хайнсом, а также астронавтом Европейского космического агентства Самантой Кристофоретти.

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