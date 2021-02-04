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SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink Американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink
ИКТ
4 февраля 2021 г. 11:10
SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 01:19 по времени Восточного побережья США.

Первая ступень носителя ранее использовалась при четырех запусках. Сотрудники SpaceX смогли в очередной раз вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ступень через примерно девять минут после старта плавно опустилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

SpaceX планировала в четверг вывести на орбиту две группировки микроспутников Starlink с интервалом в четыре часа. Однако позднее компания решила перенести второй пуск на 5 февраля.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов США.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.

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