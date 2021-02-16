SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink

Компания SpaceX осуществила в понедельник запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.

Компания SpaceX осуществила в понедельник запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция пуска ведется на сайте SpaceX.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 22:59 по времени Восточного побережья США (07:59 16 февраля бакинское время). Предыдущий запуск ракеты компании с аналогичным грузом состоялся 4 февраля.

Первая ступень носителя ранее использовалась при пяти запусках, однако в этот раз сотрудники SpaceX не смогли вернуть элемент Falcon 9 на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

SpaceX планировала отправку на орбиту микроспутников Starlink в воскресенье, однако из-за неблагоприятной погоды решила перенести пуск на сутки.