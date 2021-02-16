О нас
Report Georgia
Аудио новости

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink Компания SpaceX осуществила в понедельник запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.
ИКТ
16 февраля 2021 г. 08:41
SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink

Компания SpaceX осуществила в понедельник запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция пуска ведется на сайте SpaceX.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 22:59 по времени Восточного побережья США (07:59 16 февраля бакинское время). Предыдущий запуск ракеты компании с аналогичным грузом состоялся 4 февраля.

Первая ступень носителя ранее использовалась при пяти запусках, однако в этот раз сотрудники SpaceX не смогли вернуть элемент Falcon 9 на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

SpaceX планировала отправку на орбиту микроспутников Starlink в воскресенье, однако из-за неблагоприятной погоды решила перенести пуск на сутки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
9 февраля 2021 г. 09:20
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
9 февраля 2021 г. 17:21
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
15 февраля 2021 г. 12:55
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
9 февраля 2021 г. 15:00
Глава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
ФотоГлава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
11 февраля 2021 г. 13:42
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
10 февраля 2021 г. 11:14
Командующий войсками: Мы разгромили врага на дороге Шуша - Ханкенди
Командующий войсками: Мы разгромили врага на дороге Шуша - Ханкенди
9 февраля 2021 г. 12:01
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
15 февраля 2021 г. 01:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi