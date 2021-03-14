SpaceX осуществила в США запуск ракеты со спутниками для сети Starlink

Американская компания SpaceX осуществила в воскресенье очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками для орбитальной сети Starlink.

Американская компания SpaceX осуществила в воскресенье очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками для орбитальной сети Starlink.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция ведется на сайте компании.

Старт из Центра космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида состоялся в 06:01 по времени Восточного побережья США (14:01 бакинское время).

Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть первую ступень носителя на Землю, которая используется уже в девятый раз. Ожидается, что через несколько минут после старта она плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Многократное использование ступеней ракет позволяет компании предпринимателя Илона Маска удешевлять стоимость запусков аппаратов на орбиту.

Напомним, что предыдущий запуск 60 микроспутников Starlink компания SpaceX провела 11 марта.