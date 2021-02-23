SpaceX назвала имя второго туриста, который полетит в космос

Компания SpaceX назвала имя еще одного члена экипажа корабля Crew Dragon, который проведет первый полностью коммерческий полет в космос

Компания SpaceX назвала имя еще одного члена экипажа корабля Crew Dragon, который проведет первый полностью коммерческий полет в космос.

Как передает Report, об этом компания рассказала в своем Twitter .

Так, второе место в команде досталось 29-летней Хейли Арсенокс, которая перенесла рак костей в детстве. Она является сотрудником клиники детских онкозаболеваний St. Jude Children's Research Hospital, в которой сама проходила лечение.

На данный момент женщина проходит специальную подготовку перед космическим полетом.

До этого в начале февраля SpaceX заявила, что на борту миссии Inspiration4 будут находится четверо туристов. Командовать ей будет бизнесмен Джаред Исаакман. Целью полета стал сбор средств для больницы, в которой работает Арсенокс. Миссия запланирована на срок не ранее четвертого квартала 2021 года, однако точные детали миссии еще не определены.