SpaceX из-за непогоды перенесла запуск новой партии интернет-спутников Starlink

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки Starlink, планировавшийся в воскресенье, перенесен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки Starlink, планировавшийся в воскресенье, перенесен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий.

Как передает Report со ссылкой на компанию-разработчика SpaceX, теперь запуск предполагается осуществить с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 19:09 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 03:09 - бакинское).

Это будет 96-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 27-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,8 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 4,5 тысячи аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в шестой раз, должна будет после отделения совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантике.