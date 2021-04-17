SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну

Компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт НАСА на доставку астронавтов на поверхность Луны.

Компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт НАСА на доставку астронавтов на поверхность Луны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщило американское космическое ведомство.

"Это еще один потрясающий шаг нашего пути к возвращению на Луну", - сказала в связи с объявлением присуждения контракта SpaceX руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кэти Лудерс.

В конкурсе на его финальном этапе также участвовали компания Джеффа Безоса Blue Origin, объединившая усилия с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также компания Dynetics.

Напомним, что SpaceX, которая по контракту с НАСА выполняет пилотируемые полеты на МКС на своем новейшем корабле Crew Dragon, строит многоразовый корабль Starship для пилотируемых полетов за пределы земной орбиты.