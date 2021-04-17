SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну

Компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт НАСА на доставку астронавтов на поверхность Луны.
"Это еще один потрясающий шаг нашего пути к возвращению на Луну", - сказала в связи с объявлением присуждения контракта SpaceX руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кэти Лудерс.
В конкурсе на его финальном этапе также участвовали компания Джеффа Безоса Blue Origin, объединившая усилия с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также компания Dynetics.
Напомним, что SpaceX, которая по контракту с НАСА выполняет пилотируемые полеты на МКС на своем новейшем корабле Crew Dragon, строит многоразовый корабль Starship для пилотируемых полетов за пределы земной орбиты.