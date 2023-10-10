Азербайджанец- участник создания первого в мире беспилотного космического корабля: "Буран"- это маленький проект для меня"

Азербайджанец, создатель первого в мире беспилотного космического корабля: "Буран"- это маленький проект для меня"

В последнее время Азербайджан уделяет особое внимание космической сфере. Здесь реализуются различные проекты, выводятся на орбиту спутники. Проведение 74-го Международного астронавтического конгресса в Азербайджане наглядно показывает заинтересованность нашей страны в развитии этой области. Причем Азербайджан принимал столь авторитетное мероприятие уже во второй раз в своей истории.

В октябре 1973 года Баку принял 24-й Международный астронавтический конгресс с участием выдающихся деятелей новой для всего мира космической науки. И это было важным достижением общенационального лидера Гейдара Алиева, возглавлявшего Азербайджан в тот период. Великий лидер Гейдар Алиев сделал важные шаги для создания Национальной космической промышленности, сыграл исключительную роль в формировании важной научной и материально-технической базы для сегодняшнего независимого Азербайджанского государства еще в период своего первого руководства нашей страной.

Тот конгресс, проходивший в 1973 году под девизом "Космические исследования - влияние на науку и технику", заложил основы истории космонавтики Азербайджана. В эти годы уделялось внимание подготовке квалифицированных кадров в космической сфере, отбиралась талантливая молодежь, которую направляли на учебу в Москву. Среди них был и Физули Фараджов.

В настоящее время Ф. Фараджов является кандидатом технических наук, генеральным директором ОАО “ТЕХНОСВАР ТМЗ”, принимал активное участие в сборке фюзеляжа космического корабля “Буран”, является действительным членом Академии Общественных Наук РФ. В интервью Report Физули Фараджов рассказал о своей жизни и деятельности и коснулся достижений Азербайджана в космической сфере.

- Как вы заинтересовались космической сферой? Почему решили работать в этой области?

- Я окончил в Баку школу с физико-математическим уклоном. Мой интерес к области точных наук, особенно к физике, стал основой интереса к космической науке. Великий лидер Гейдар Алиев уделял этому направлению особое внимание, и по инициативе Центрального Комитета Компартии Азербайджанской ССР проводился отбор талантливой молодежи, которая направлялась на учебу в Москву. Я, как один из таких молодых людей, в 1976 году поступил в Московский авиационный институт.

В 1980-х годах Кабинет министров принял решения по новым проектам. Я начал работать на Тушинском машиностроительном заводе по направлению сборки космического корабля “Буран”. Именно эту область я выбрал во время учебы в Московском авиационном институте.

- Из-за незнания русского языка вы поздно начали учебу. Вам было трудно выучить русский язык? Если бы вы не занимались космической деятельностью, вы продолжили бы работу по своей специальности агронома-технолога виноградарства и виноделия?

- В то время я приехал из села в Баку, чтобы учиться в специализированной школе, но не предполагал, что мне понадобится русский язык. По окончании школы я хотел изучать астрофизику. Хотя экзамен был на азербайджанском языке, преподаватель задавал мне вопросы на русском языке. Я помню, это был экзамен по физике. Я мог хорошо решать задачи на русском языке, но не умел говорить. На экзамене упоминались термины на русском языке, я написал все формулы, но не мог дать объяснений. Затем учитель снова задавал мне вопросы на русском языке, я ответил на азербайджанском и хотел напомнить, что экзамен проходит на родном языке. Но он сказал мне на азербайджанском: “Если вы не знаете русского языка, как же вы будете учиться в университете?" И, сказав это, поставил мне двойку.

Несмотря на это, я не унывал. Я решил подать документы в Агсуинский профтехникум. В противном случае, мне пришлось бы пойти в армию, что отложило бы мои мечты об учебе. В то время существовало правило, что выпускники ПТУ с красным дипломом имели льготы при поступлении в вуз.

Поэтому я также имел опыт обучения на агронома-технолога по виноградарству и виноделию (смеется). Мой взгляд на жизнь, моя цель одинаковы для всех областей. Думаю, если бы я работал и в этой области, я бы добился определенных результатов благодаря своему упорству. Но после окончания профтехникума я с легкостью сдал экзамены и отправился учиться в Москву. Так как среда там была русскоязычная, я за 3-4 месяца освоил язык и окончил Московский авиационный институт с красным дипломом.

-Космический корабль “Буран” был разработан в ответ на американский космический шаттл. Это был первый многоцелевой космический корабль СССР, и вы один из участников его создания. О чем вы думали, когда эту работу поручили вам?

- Прежде всего, скажу, что сборку космического корабля "Буран" мне никто не доверял. Сейчас все говорят о цифровых технологиях, инновациях, интерес ко всему этому у меня был с детства. Если есть необходимые условия, то все остальное зависит от самого человека. Я сам решил учиться, пробовать себя в космической сфере в Москве и сделал все возможное для достижения этой цели. На предприятии я сначала работал мастером, потом старшим мастером, конструктором, технологом, начальником цеха, а затем - начальником производства. То есть одного интереса тоже недостаточно. Параллельно должны быть упорство, настойчивость, желание, но, прежде всего, трудолюбие. В результате всего этого я также участвовал в сборке космического корабля "Буран".

- Есть ли у вас какие-нибудь интересные воспоминания о том периоде вашей жизни?

- У меня много воспоминаний об этом. Одно из них связано с тем, что во время сборки космического корабля меня срочно направили в Азербайджан. Сроки реализации проекта "Буран" запаздывали. Не хватало некоторых деталей. Выяснилось, что эти детали имеются в научно-производственном объединении, расположенном в Мингячевире. Мне было поручено привезти их из Мингячевира, отправили ночью в командировку вместе с двумя русскими конструкторами. Я был очень рад приехать на родину. Сначала мы прилетели в Гянджу на специальном самолете, оттуда нас отвезли в Мингячевир. Для нас изготовили эти детали в краткие сроки. На обратном пути мы должны были вылететь из Баку. По дороге в Баку я знакомил конструкторов с Азербайджаном.

Еще один момент, который я запомнил, - моя встреча с Керимом Керимовым. Как председатель Государственной комиссии по испытательным полетам пилотируемых кораблей он вместе с министром обороны прибыл для осмотра “Бурана”. После этого мы часто встречались. Но первая встреча была для меня особенно запоминающейся.

- Какие воспоминания у вас сохранились касательно проблемы, возникшей при посадке космического корабля “Буран”? Какие чувства вы испытывали в тот момент?

- Действительно, это было очень тяжело. Впервые в мире такой огромный космический корабль должен был лететь без пилота. При приземлении он совершил маневр на 180 градусов, изменил направление, и мы потеряли связь с “Бураном”. Обсуждался даже вопрос о подрыве неуправляемого самолета с пункта управления. Но судьба дала нам маленький шанс. Оказалось, что из-за погодных условий компьютеры, управлявшие космическим кораблем, изменили направление для более удобной посадки. Мы очень волновались во время его приземления. Поскольку корабль летел без пилота, мы не были уверены в том, что он сможет точно приземлиться, так как был сильный ветер. В итоге в сопровождении истребителей “Буран” приземлился всего в 15 метрах от заданной точки. Мы были счастливы, что успешно прошли это испытание.

- За неоценимые заслуги в создании "Бурана" вам в Москве установлен бюст. За какие заслуги вы бы хотели получить подобное признание? То есть, хотим спросить было ли что-то более значимое в вашей работе, чем проект "Буран"?

- Я был избран членом Академии Общественных Наук, у них была программа, разработанная на государственном уровне, и в соответствии с ней в честь специалистов из некоторых областей устанавливали бюсты. Когда мне сообщили об этом, я сначала колебался, но потом согласился.

"Буран" для меня - это маленький проект, небольшая часть жизни. Для меня понятие семьи и родины священно. Я бы хотел, чтобы до конца жизни имел возможность посвятить себя своей работе, важным для меня сферам, так, как это было до сих пор.

- Азербайджан проводит определенные работы в космической сфере. На орбиту запущен наш спутник, в 44-дневной Отечественной войне мы использовали возможности космической сферы. Международный астронавтический конгресс проводится в нашей стране во второй раз. Как вы смотрите на подобную активность Азербайджана?

-Отмечу, что деятельность ОАО "Азеркосмос" намного опережает работу соответствующих структур в других странах. Азербайджан действительно очень продвинулся в космической сфере. У нас есть свой спутник.

Выражаю благодарность руководству “Азеркосмос” за приглашение на Международный астронавтический конгресс. Организация мероприятия была на высоком уровне. Я с большим интересом выслушал грандиозное, концептуальное выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В своем выступлении глава государства довел до сведения гостей возможности нашей страны. В настоящее время в мире реализуются самые передовые проекты в аэрокосмической сфере. Речь президента о финансовой поддержке внедрения цифровых технологий, искусственного интеллекта, создании мозговых центров, энергетических полей была встречена с большим интересом. Тысячи людей, пришедших на Конгресс, почувствовали силу Азербайджана, наш национальный дух.

Что касается рекомендаций по развитию космической отрасли Азербайджана, то я выскажусь в первую очередь как производитель, а не как ученый. Я участвовал в сборке многих космических аппаратов. Поэтому будет лучше, если мы отдадим предпочтение производству в Азербайджане частей наших спутников.

- Вы владеете секретами проектирования и производства истребителей. В 44-дневной Отечественной войне мы использовали израильский ”Хароп“ и турецкий ”Байрактар ТБ2". Что нужно сделать для развития этой сферы и в Азербайджане? Когда-нибудь станет возможным изготовление таких БПЛА в нашей стране?

- Прежде всего, отмечу, что войну выиграл азербайджанский народ, его воля, военнослужащие и Верховный Главнокомандующий. Неважно, какой стране принадлежит дрон. Если вы ставите перед собой какие-то цели, вы должны задействовать самые передовые технологии, которые есть в мире, но если вы хотите одержать победу - должны иметь сильный национальный дух. Это чувствовалось и во время выступления президента Ильхама Алиева на Международном астронавтическом конгрессе.

Что касается военных самолетов Израиля и Турции, то они, конечно, очень мощные. Я знаю мощь турецкой военной промышленности, знаю о проделанной работе в этой области, о ее растущем авторитете в мире. Но важнее государственных программ, выделяемых на эти направления средств, формирование национального духа среди молодежи. Уверен, что достигнутые успехи еще больше вдохновят молодежь, мы добьемся успехов и в этой области, также как и в других сферах.

Что касается отечественного производства в космической отрасли, могу сказать, что здесь нужно работать поэтапно. В первую очередь, следует рассмотреть образцы, созданные в мире. Затем нужно, приобретя спутник, установить на него и части собственного производства. А потом можно переходить и к полноценному производству спутников. Главное - это определение целей в данном направлении и наличие финансовых возможностей. По моим данным, в нашей стране работа в этом направлении идет, есть соглашения с ведущими мировыми структурами. И наши спутники, и детали, которые мы производим, используются в коммерческих целях. Естественно, эта работа будет идти и дальше.

- Вы когда-нибудь задумывались о возвращении в Азербайджан и продолжении деятельности здесь?

- Во времена СССР все работали там, куда их направляли. Меня направили в Азербайджан на завод по сборке деталей ракет. Но так как в университете я выбрал специальность, связанную с системой аэрокосмических кораблей, и посвятил этому свои дипломную и курсовую работы, я хотел работать именно в этом направлении. Я получил специальность авиаконструктора. Поэтому, когда я стал возражать, мне предложили создать конструкторское бюро и работать там. Они также взяли на себя обязательство создать для этого условия. Я подумал, что это будет сложно для меня, так как я еще молод и не решился взять на себя такую ответственность.

Я хотел работать в Москве по своей специальности. Но это потребовало больших усилий. Я неоднократно писал заявления в Совет министров Азербайджана, в которых указывал, что хочу работать по своей специальности в Москве. Но мне все равно не давали направление на работу. Лишь после того, как я попал на прием к первому заместителю председателя Совета министров Азербайджанской ССР, меня услышали и разрешили вернуться в Москву.

В то время Азербайджан был составной частью СССР, и найти здесь работу, соответствующую моей специальности, было бы действительно сложно. А после обретения независимости было поздно возвращаться в Азербайджан, да и в тот период я не был востребован здесь как специалист. За последние 10 лет у Азербайджана появились достижения в этой области.

Но хочу отметить, что теперь я согласен с любым предложением из Азербайджана. Моя жизнь связана с моей родиной. Семья и Родина для меня очень важны.

- Получаете ли вы в настоящее время предложения по космической сфере в России, используется ли ваш опыт?

- Поступает много предложений, которые связаны с моей научной деятельностью. Например, в Московском институте радиоэлектроники ученые работают над энергетической программой, основой которой является концентрация солнечной энергии в космосе и распределение ее по сельскохозяйственным угодьям. Я работал над этой программой.

В настоящее время энергетическая безопасность является важным вопросом, в этой сфере наиболее выгодным направлением является использование солнечной энергии. В настоящее время в США и Японии, а также в России реализуются программы по использованию солнечной энергии. Я также присоединился к этой программе. Когда поступают предложения, я в первую очередь думаю о том, какого прогресса я смогу добиться в этой области. При этом сроки реализации проектов в настоящее время очень важны. Так как у меня есть опыт производства, я могу быстро осуществить реализацию проекта.

Скажу также, что после конверсии Тушинский машиностроительный завод, расположенный на северо-западе Москвы, переживал кризис и не имел финансирования. А мы создали на этом заводе небольшое предприятие ОАО "ТЕХНОСВАР ТМЗ". Здесь мы реализуем сельскохозяйственные проекты на коммерческой основе, опираясь на достижения в области энергетики, малой авиации. В тот трудный период мы не позволили этой сфере полностью рухнуть, сохранили рабочие места.

Сейчас большое внимание уделяется развитию военной промышленности. Во времена СССР было много значимых программ в этом направлении, управление которыми, осуществлялось на высоком уровне. И сейчас интерес к сфере значительно возрос. Особое место в военной промышленности занимают беспилотные летательные аппараты.

-Вы являетесь генеральным директором ОАО "ТЕХНОСВАР ТМЗ". Привлекаете ли вы молодежь, интересующуюся космической сферой в Азербайджане, в это предприятие? Обращались ли к вам за помощью молодые люди?

- Честно говоря, я бы посоветовал молодежи заниматься этой сферой на родине. А в Россию можно приезжать для обмена опытом, который затем следует применять в Азербайджане. В нынешних условиях я не считаю правильным желание уехать из Азербайджана. В настоящее время лучшее место для инноваций - это родная страна. На данном этапе ключевую роль играют данные. Большую часть информации также можно получить в онлайн-форме. Например, с научными центрами можно связаться онлайн. На данный момент в мире, наряду с дистанционным обучением, существует и дистанционная работа. Из этого тоже можно извлечь пользу. А в целом, когда к нам обращалась молодежь, я никогда не отказывал им в помощи.

- Какие инновации в космической сфере вы хотели бы видеть в Азербайджане приблизительно через 10 лет?

- Хотелось бы, чтобы у Азербайджана было собственное производство в рамках современных проектов. Уверен, что будут серьезные продвижения, и мы добьемся успеха в этой сфере.

Эльвин Джамалов

Сайад Гасанлы

Фото: Самира Гасанова