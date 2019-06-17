Создана программа для взлома всех iPhone

Израильская компания Cellebrite объявила о создании уникальной программы, способной взламывать практически все модели iPhone и iPad.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ру, об этом передает ФАН.

Программа была создана разработчиками для нужд правоохранительных органов.

Ее создатели утверждают, что их разработка позволит подобраться к данным iPhone и iPad, работающих на операционных системах от iOS 7 до iOS 12.3.

Кроме того, уязвимыми теперь стали устройства на Android, в том числе часть смартфонов Samsung Galaxy.

Ранее были выбраны смартфоны, которые наиболее часто нуждаются в ремонте. Сдают в сервис преимущественно iPhone 6, 5S, 5 и 6S.

При этом отмечается, что доля китайских брендов выросла за год с 17% до 27%. Xiaomi принадлежит 12% «рынка», а Huawei — 9,6%.

Треть рынка сдаваемой в ремонт техники принадлежит Apple (33%).