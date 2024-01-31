Создан метод защиты видеотрансляций от дипфейков

Американские ученые разработали систему для защиты видеотрансляций от дипфейков и других форм фальсификации.

Американские ученые разработали систему для защиты видеотрансляций от дипфейков и других форм фальсификации.

Как передает Report , результаты их работы опубликованы в сборнике материалов 21-й ежегодной международной конференции по мобильным системам, приложениям и услугам Mobisys Conference.

По словам специалистов, в некоторых случая подлинность видео и аудиофайлов можно подтвердить с помощью метаданных. Однако это не самый надежный метод аутентификации, поскольку данный тип информации можно удалить. Кроме того, он плохо подходит для общедоступных записей прямых трансляций.

"Большая проблема, с которой мы сталкиваемся — то, что происходит на живых мероприятиях, таких как публичное выступление или пресс-конференция. Любой человек из аудитории может технически записать видео выступления и загрузить его куда угодно. И как только оно будет готово, его можно будет бесплатно загружать и перезагружать снова и снова, распространяя его среди множества людей, которые могут иметь злые намерения", — отметил один из исследователей, доцент кафедры информатики Нирупам Рой.

Чтобы решить эту проблему, Рой и его команда создали TalkLock — систему, которая может генерировать QR-код, способный защитить подлинность изображения общественного деятеля.

"Идея состоит в том, чтобы использовать такое устройство, как смартфон или планшет, для непрерывной генерации криптографических последовательностей, созданных из небольших фрагментов живой речи, образующих уникальный QR-код. Этот код фиксирует тщательно извлеченные особенности речи", — объяснил исследователь.

Поскольку QR-код будет отображаться на экране устройства вместе с выступающим, любые подлинные записи выступающего также будут содержать QR-код. Наличие кода свидетельствует о проверяемости записи прямого эфира, даже если она размещена в разных форматах, загружена в различные социальные сети или показана по телевидению.

Помимо возможности размещать уникальный маркер на видео или аудиоклипе, TalkLock может систематически анализировать особенности записи и сравнивать их с кодовой последовательностью, сгенерированной из исходной "живой" версии. Любые несоответствия, обнаруженные TalkLock, будут означать, что контент был изменен.

Ученые считают, что их технология поможет бороться с клеветой и дезинформацией в глобальной сети.