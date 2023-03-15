Создан "Единый транзитный портал" для стран Среднего коридора

Для таможенных органов стран Среднего коридора разработан "единый транзитный портал" www.mc-transit.net.

Для таможенных органов стран Среднего коридора разработан "единый транзитный портал" www.mc-transit.net.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Главного управления технологических инноваций и статистики Государственного таможенного комитета Рауф Гулиев на состоявшейся в Баку многосторонней встрече по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры (Data pipeline) по принципу "единого окна" по Транскаспийскому международному транспортному маршруту "Восток-Запад".

Р.Гулиев добавил, что во время совершения транзитных операций данные, указанные на портале, будут доступны всем странам коридора.

Представитель ГТК добавил, что в настоящее время над порталом ведутся работы, и он скоро будет введен в эксплуатацию.