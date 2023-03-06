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Совет по конкуренции Турции решил оштрафовать Маска в связи с покупкой Twitter

Совет по конкуренции Турции решил оштрафовать Маска в связи с покупкой Twitter Совет по конкуренции Турции постановил оштрафовать Илона Маска в связи с покупкой компании Twitter без разрешения ведомства.
ИКТ
6 марта 2023 г. 13:11
Совет по конкуренции Турции решил оштрафовать Маска в связи с покупкой Twitter

Совет по конкуренции Турции постановил оштрафовать Илона Маска в связи с покупкой компании Twitter без разрешения ведомства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник постановлении Совета.

При этом в нем отмечается, что "сделка разрешена, поскольку в результате не произошло значительной снижения эффективной конкуренции", однако на "Илона Маска налагается штраф в размере 0,1% дохода компании Twitter в Турции в 2022 году".

В документе также сообщается, что это "решение может быть оспорено в судебном порядке в суде в Анкаре в течение 60 дней".

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму 44 млрд долларов по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Сразу после покупки он уволил некоторых членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.

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Версия на английском языке Turkish Competition Authority decides to fine Musk over Twitter purchase

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