Соучредитель Apple создал новую образовательную платформу

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Стив Возняк, вместе со Стивом Джобсом создавший в 1976 году компанию Apple, основал новый бизнес.

Как сообщает Report со ссылкой на Vesti.ru, это образовательная платформа Woz U для популяризации занятости в индустрии технологий и обучения навыкам, необходимым для работы в IT.

По задумке Возняка, пишет The Verge, его стартап должен со временем превратиться в сеть из 30 образовательных центров по всему миру, предлагающих курсы по самым разным дисциплинам: от разработки программного обеспечения до кибербезопасности. Информации о проекте пока немного: запущенный сайт Woz U даже не уточняет, будут ли курсы бесплатными или платными полностью, либо частично.

IT-компания образовательная платформа Возняка предлагает инструменты и ресурсы, позволяющие тренировать и нанимать новых сотрудников. Со временем Woz U собирается предложить учащимся индивидуальных менторов, а также создать собственный стартап-акселератор для желающих построить собственную IT-компанию.

Основная цель Woz U - стимулировать интерес к карьерам в науке, технологии, инженерии, искусстве и математике.