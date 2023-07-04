Сотрудники Службы финансового мониторинга приняли участие в тренинге по криптовалютам

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж мира, провела тренинг в Баку, посвященный криптовалютам.

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж мира, провела тренинг в Баку, посвященный криптовалютам.

Как сообщает Report, на тренинге, организованном для Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики, обсуждались такие темы, как основы криптовалюты, методы исследования, роль обмена криптовалюты в предотвращении преступности.

Целью тренинга было обучение сотрудников организации навыкам, необходимым для расследования подозрительных отчетов о деятельности, связанных с криптовалютами, а также информирование в области блокчейн-аналитики.