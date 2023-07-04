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Сотрудники Службы финансового мониторинга приняли участие в тренинге по криптовалютам

Сотрудники Службы финансового мониторинга приняли участие в тренинге по криптовалютам Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж мира, провела тренинг в Баку, посвященный криптовалютам.
ИКТ
4 июля 2023 г. 20:15
Сотрудники Службы финансового мониторинга приняли участие в тренинге по криптовалютам

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж мира, провела тренинг в Баку, посвященный криптовалютам.

Как сообщает Report, на тренинге, организованном для Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики, обсуждались такие темы, как основы криптовалюты, методы исследования, роль обмена криптовалюты в предотвращении преступности.

Целью тренинга было обучение сотрудников организации навыкам, необходимым для расследования подозрительных отчетов о деятельности, связанных с криптовалютами, а также информирование в области блокчейн-аналитики.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin əməkdaşlarına kriptovalyutalarla bağlı təlim keçirilib

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