Сотрудники Report завоевали все три места интеллектуальной игры Nar

Стали известны победители традиционного интеллектуального конкурса, организованного для представителей СМИ азербайджанским мобильным оператором Nar по случаю 22 июля - Дня национальной прессы.

Стали известны победители традиционного интеллектуального конкурса, организованного для представителей СМИ азербайджанским мобильным оператором Nar по случаю 22 июля - Дня национальной прессы.

Как сообщает Report, в каждую из команд, победивших в организованном в одном из регионов Азербайджана соревновании, входили сотрудники Report.

Так, журналисты, представляющие более 20 СМИ, соревновались в 7 командах. В этом году конкурс состоял из 7 туров, включающих вопросы различной сложности касательно национальной и мировой культуры, истории, технологий.

Победу в соревновании одержала команда “Зия”, команда “Ени хаят ” заняла 2-е место, а команда “Молла Насреддин” - 3-е место. Командам-победителям были вручены специальные призы от Nar.

Редактор отдела внешней политики Report Виктория Лебедева входила в команду “Зия”, главный редактор Мурад Алиев - "Ени хаят", а сотрудник отдела переводов Джавид Мамедов - "Молла Насреддин".

Nar реализует различные социальные проекты с целью содействия просвещению, а также выступает в роли спонсора интеллектуальных соревнований.