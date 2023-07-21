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Сотрудники Report завоевали все три места интеллектуальной игры Nar

Сотрудники Report завоевали все три места интеллектуальной игры Nar Стали известны победители традиционного интеллектуального конкурса, организованного для представителей СМИ азербайджанским мобильным оператором Nar по случаю 22 июля - Дня национальной прессы.
ИКТ
21 июля 2023 г. 17:23
Сотрудники Report завоевали все три места интеллектуальной игры Nar

Стали известны победители традиционного интеллектуального конкурса, организованного для представителей СМИ азербайджанским мобильным оператором Nar по случаю 22 июля - Дня национальной прессы.

Как сообщает Report, в каждую из команд, победивших в организованном в одном из регионов Азербайджана соревновании, входили сотрудники Report.

Так, журналисты, представляющие более 20 СМИ, соревновались в 7 командах. В этом году конкурс состоял из 7 туров, включающих вопросы различной сложности касательно национальной и мировой культуры, истории, технологий.

Победу в соревновании одержала команда “Зия”, команда “Ени хаят ” заняла 2-е место, а команда “Молла Насреддин” - 3-е место. Командам-победителям были вручены специальные призы от Nar.

Редактор отдела внешней политики Report Виктория Лебедева входила в команду “Зия”, главный редактор Мурад Алиев - "Ени хаят", а сотрудник отдела переводов Джавид Мамедов - "Молла Насреддин".

Nar реализует различные социальные проекты с целью содействия просвещению, а также выступает в роли спонсора интеллектуальных соревнований.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Report”un əməkdaşları "Nar"ın keçirdiyi intellektual oyunun hər 3 yerinin qalibi olub

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