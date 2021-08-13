Сотрудники Facebook продолжат работать удаленно до 2022 года

Американская компания Facebook продлила введенный на фоне пандемии коронавируса удаленный режим работы до января 2022 года.

Американская компания Facebook продлила введенный на фоне пандемии коронавируса удаленный режим работы до января 2022 года.

Об этом передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ".

Решение связано с распространением более опасного штамма "дельта". Ранее глава корпорации Марк Цукерберг говорил, что до 50% сотрудников Facebook будут работать удаленно уже через пять-десять лет.

"Учитывая последние данные в сфере здравоохранения об увеличении случаев COVID из-за варианта "дельта", нашим командам в США не требуется возвращаться в офисы до января 2022 года. Мы ожидаем, что этому также последуют и некоторые другие страны за пределами США", - приводит телеканал CNBC заявление компании.

Неделю назад удаленку до 2022 года также продлила компания Amazon. Ранее глава Twitter Джек Дорси заявил, что его сотрудники, если захотят, смогут работать из дома "всегда". Согласно опросу сотрудников Apple, 35% из них опасаются, что им придется покинуть компанию из-за отсутствия гибкости руководства в этом вопросе.