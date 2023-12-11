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Сотрудники "Азеркосмоса" выступили на мероприятии СOP28 

Сотрудники "Азеркосмоса" выступили на мероприятии СOP28  Представители Космического агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") выступили на сессии в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28) в Дубае.
ИКТ
11 декабря 2023 г. 15:17
Сотрудники Азеркосмоса выступили на мероприятии СOP28 

Представители Космического агентства при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") выступили на мероприятии в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28) в Дубае.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Панельные дискуссии в рамках сессии "From space to Earth: Data driven decision-making in the age of Climate Change" были организованы в национальном павильоне Азербайджана.

Сотрудники "Азеркосмоса" рассказали о роли космической мониторинговой деятельности в борьбе с изменением климата. В качестве гостей в мероприятии приняли участие высокопоставленные представители компаний ESRI (США), Bayanat (ОАЭ) и Geospatial Insight (Великобритания).

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Версия на английском языке ФотоAzercosmos representatives speak at COP28 event
Версия на азербайджанском языке Фото"Azərkosmos"un əməkdaşları СOP28 tədbirində panel müzakirəsi ilə çıxış edib

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