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Сотрудница "Азеркосмоса" избрана членом Международного института космического права

Сотрудница "Азеркосмоса" избрана членом Международного института космического права Юрист Космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Нарханым Оруджева избрана членом Международного института космического права.
ИКТ
12 октября 2022 г. 12:16
Сотрудница Азеркосмоса избрана членом Международного института космического права

Юрист Космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Нарханым Оруджева избрана членом Международного института космического права.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, она получила право голоса касательно международной космической деятельности института.

Космическое право охватывает нормы и принципы национального и международного права, регулирующие деятельность в космосе. Основа области космического права была заложена в октябре 1957 года с запуском в космос первого в мире искусственного спутника "Спутник-1". С расширением использования космоса человеком развивалось и космическое право.

Международный институт космического права был создан в 1960 году. Его основная цель – сотрудничество с международными организациями и местными структурами в области космического права, стимулирование развития космического права. В эту деятельность входят изучение и использование космоса на основе правовых и социальных наук, проведение встреч, коллоквиумов и конкурсов по космической деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azərkosmos"un əməkdaşı Beynəlxalq Kosmos Hüququ İnstitutuna üzv seçilib

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