Состоятся два последних мероприятия World Net Summit

Сегодня пройдут два последних мероприятия онлайн-конференции World Net Summit – Corporate Innovation Forum и Venture Summit.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Фаза конференции Corporate Innovation Forum пройдет с 16:30 до 18:00 под модераторством представителя Технологического центра Лютфи Заде Имрана Багирова. В мероприятии в качестве докладчиков примут участие генеральный менеджер Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев, глава отдела цифровой стратегии, кибербезопасности и технологий компании EY Анар Джафарзаде, консультант по технологиям стратегического регулирования Pabora.io Патрик Бошчер и специалист по техническим продажам Kaspersky Александр Симонов.

Фаза Venture Summit пройдет с 18:30 до 20:00 под модераторством директора Центра инкубации и акселерации Innoland Мамеда Керими. В качестве докладчиков примут участие управляющий партнер компании Nextech Ventures Даниэль Хастик, предприниматель по финансовым технологиям и технологический инвестор Гаурав Дхар, главный инвестиционный администратор венчурного фонда DAAL Лева Абухаит, "ангел-инвестор" Фарид Мусаев и председатель правления Ассоциации венчурных фондов Узбекистана Дилшод Зуфаров.

Мероприятия будут транслироваться в прямом эфире посредством Facebook и YouTube.

Более подробную информацию о других фазах можно получить, зарегистрировавшись на сайте мероприятия. На электронную почту зарегистрировавшихся лиц будет отправлено уведомление о начале прямого эфира мероприятий.

Напомним, что онлайн-конференция World Net Summit, охватывающая 8 основных мероприятий, организована при поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Программы развития ООН, SUP VC, Центра инкубации и акселерации Innoland, генеральном спонсорстве компании bp и организации Net Summit LLC.