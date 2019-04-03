Состоялся рабочий визит министра цифрового развития Казахстана в Азербайджан

1-3 апреля по приглашению азербайджанской стороны состоялся рабочий визит министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Аскара Жумагалиева в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в рамках визита А.Жумагалиев встретился с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым, министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде, исполняющим обязанности министра оборонной промышленности Яхьей Мусаевым.

Приветствуя главу казахстанской делегации, премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов отметил высокий уровень азербайджано-казахстанских отношений и добавил, что визит казахстанской делегации имеет особую важность для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан и Казахстан заинтересованы в получении максимальной выгоды от использования возможностей международного транспортного коридора, протянувшегося от Китая до Европы. Стороны также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в области совместной деятельности на Каспийском море, транспорта, связи, оборонной и аэрокосмической промышленности, ИКТ, цифровых технологий и других направлений, представляющих взаимный интерес.

В рамках встречи с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамином Гулузаде стороны отметили важность дальнейшего развития отношений как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Министр А.Жумагалиев, подтвердив заинтересованность казахстанской стороны в установлении тесного сотрудничества в сфере цифровых технологий и ИКТ, отметил необходимость осуществления взаимных визитов на уровне специалистов двух стран и обмена опытом в этой области.

В ходе встречи с исполняющим обязанности министра оборонной промышленности Азербайджана Яхьей Мусаевым стороны выразили удовлетворение отношениями между двумя странами и подчеркнули, что эти отношения окажут положительное влияние на развитие военно-технического сотрудничества.

Также Я.Мусаев проинформировал министра А.Жумагалиева о значимости, деятельности и достижениях оборонной промышленности Азербайджана. В частности, он отметил, что министерство в настоящее время осуществляет разработку и производство продукции оборонного назначения, а также экспортирует продукцию в рамках военно-технического сотрудничества в зарубежные страны.

В рамках визита глава казахстанской делегации ознакомился с деятельностью завода Электронно-вычислительных машин (ЭВМ), Центра "ASAN xidmet", а также посетил Парк высоких технологий, где провел встречи с представителями вендорных компаний: "CiscoSystems", "Huawei Technologies", "Lenovo/Nutanix", "HP/Bestcomp/HTech İnvest", "SAP", "Oracle", "Dell".