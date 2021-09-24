Состоялось заседание Рабочей группы по физической инфраструктуре

В видеоформате состоялось заседание Рабочей группы по физической инфраструктуре Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

В видеоформате состоялось заседание Рабочей группы по физической инфраструктуре Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий.

В заседании приняли участие заведующий сектором мониторинга, координации и оценки экономических реформ отдела по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджанской Республики, руководитель секретариата комиссии Вюсал Шихалиев и члены рабочей группы. На мероприятии было обсуждено состояние исполнения Плана действий рабочей группы за январь-июнь 2021 года.

Открывший заседание вступительной речью руководитель Рабочей группы, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Ровшан Рустамов проинформировал участников о вопросах, вытекающих из исполнения утвержденного на 2021 год Плана действий рабочей группы, и о предстоящих задачах. Было отмечено, что с целью обеспечения своевременного, качественного и скоординированного выполнения мероприятий, предусмотренных Планом действий, проведение необходимой работы в рамках рабочей группы будет продолжено и в будущем.

В своем выступлении руководитель секретариата комиссии Вюсал Шихалиев подчеркнул, что План действий Рабочей группы по физической инфраструктуре - это многоохватывающий документ, состоящий из детальных мер. Он также отметил важность проведения переоценки проделанной по плану работы в ходе заседания, уделения внимания предстоящим задачам.

Затем с презентациями о реализации Плана действий выступили представители Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ОАО "Азерэнержи".