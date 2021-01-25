Состоялось очередное заседание Апелляционного совета МТСВТ

Состоялось очередное заседание Апелляционного совета Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Состоялось очередное заседание Апелляционного совета Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

На заседании было рассмотрено обращение гражданина в связи с результатами собеседования, проведенного 21 декабря 2020 года по Министерству транспорта, связи и высоких технологий. На заседании, прошедшем при участии гражданина, его обращение было выслушано, всесторонне изучено и обсуждено.

В завершение было принято соответствующее решение в соответствии с требованиями Положения об Апелляционном совете.