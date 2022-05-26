Состоялось специальное заседание по ИКТ стран-членов ОТГ

В рамках проводимого в Баку фестиваля аэрокосмической и технологической индустрии “TEKNOFEST Azerbaijan” сегодня в столице состоялось специальное заседание министров, ответственных за ИКТ стран-членов организации тюркских государств.

В рамках проводимого в Баку фестиваля аэрокосмической и технологической индустрии “TEKNOFEST Azerbaijan” сегодня в столице состоялось специальное заседание министров, ответственных за ИКТ стран-членов организации тюркских государств.

Как сообщает Report, мероприятие открыл министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и генеральный секретарь ОТГ Багдад Амреев.

Далее на мероприятии выступили заместитель председателя Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Джейхун Салманов, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Муссин, представители Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.