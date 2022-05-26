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Состоялось специальное заседание по ИКТ стран-членов ОТГ

Состоялось специальное заседание по ИКТ стран-членов ОТГ В рамках проводимого в Баку фестиваля аэрокосмической и технологической индустрии “TEKNOFEST Azerbaijan” сегодня в столице состоялось специальное заседание министров, ответственных за ИКТ стран-членов организации тюркских государств.
ИКТ
26 мая 2022 г. 15:54
Состоялось специальное заседание по ИКТ стран-членов ОТГ

В рамках проводимого в Баку фестиваля аэрокосмической и технологической индустрии “TEKNOFEST Azerbaijan” сегодня в столице состоялось специальное заседание министров, ответственных за ИКТ стран-членов организации тюркских государств.

Как сообщает Report, мероприятие открыл министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и генеральный секретарь ОТГ Багдад Амреев.

Далее на мероприятии выступили заместитель председателя Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Джейхун Салманов, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Муссин, представители Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.

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Версия на азербайджанском языке Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin İKT üzrə ad hok iclası keçirilib

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