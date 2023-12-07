Состоялось 5-е заседание министров, ответственных за ИКТ Организации тюркских государств

В Бишкеке (Кыргызстан) состоялось 5-е заседание министров, ответственных за ИКТ государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

В Бишкеке (Кыргызстан) состоялось 5-е заседание министров, ответственных за ИКТ государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

В рамках заседания были подробно обсуждены вопросы касательно развития цифровой инфраструктуры, кибербезопасности и электронного правительства.

Принимавший участие в мероприятии заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов отметил, что цифровая трансформация является одним из приоритетных вопросов в повестке дня правительства Азербайджана. Он подробно проинформировал участников встречи об инновациях в нашей стране, о работе, проводимой в рамках проекта Onlayn Azərbaycan по созданию современной широкополосной сети с технологией GPON (Gigabit Passive Optical Networks), о строительстве "умных" городов и сел на освобожденных от оккупации территориях, о работе, проводимой в области электронного правительства, электронной подписи, правительственного облака и кибербезопасности.

По итогам встречи была принята совместная декларация государств-членов ОТГ о развитии сферы ИКТ.