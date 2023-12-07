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Состоялось 5-е заседание министров, ответственных за ИКТ Организации тюркских государств

Состоялось 5-е заседание министров, ответственных за ИКТ Организации тюркских государств В Бишкеке (Кыргызстан) состоялось 5-е заседание министров, ответственных за ИКТ государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
ИКТ
7 декабря 2023 г. 15:40
Состоялось 5-е заседание министров, ответственных за ИКТ Организации тюркских государств

В Бишкеке (Кыргызстан) состоялось 5-е заседание министров, ответственных за ИКТ государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

В рамках заседания были подробно обсуждены вопросы касательно развития цифровой инфраструктуры, кибербезопасности и электронного правительства.

Принимавший участие в мероприятии заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов отметил, что цифровая трансформация является одним из приоритетных вопросов в повестке дня правительства Азербайджана. Он подробно проинформировал участников встречи об инновациях в нашей стране, о работе, проводимой в рамках проекта Onlayn Azərbaycan по созданию современной широкополосной сети с технологией GPON (Gigabit Passive Optical Networks), о строительстве "умных" городов и сел на освобожденных от оккупации территориях, о работе, проводимой в области электронного правительства, электронной подписи, правительственного облака и кибербезопасности.

По итогам встречи была принята совместная декларация государств-членов ОТГ о развитии сферы ИКТ.

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Версия на английском языке ФотоBishkek hosts ICT Ministerial Meeting of OTS
Версия на азербайджанском языке ФотоTürk dövlətlərinin İKT üzrə məsul nazirlərinin 5-ci iclası keçirilib

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