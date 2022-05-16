Состоялось 10-е заседание Смешанной комиссии Азербайджана и Австрии

В Баку состоялось 10-е заседание Смешанной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Австрией в области экономики, сельского хозяйства, промышленности, техники и технологий.

В Баку состоялось 10-е заседание Смешанной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Австрией в области экономики, сельского хозяйства, промышленности, техники и технологий.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Как сообщается, в заседании принял участие министр Рашад Набиев, а также глава австрийской делегации, сопредседатель Смешанной комиссии с австрийской стороны, руководитель группы внешнеэкономических связей Федерального министерства по цифровым и экономическим делам Франц Вессиги.

На заседании было обсуждено текущее состояние экономического, научно-технического сотрудничества между двумя странами. В то же время состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сферах торгово-экономических связей, транспорта, ИКТ, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, энергетики, туризма и культуры.

​В конце заседания был подписан протокол.